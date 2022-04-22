Королева Летиція та король Філіп відвідали літературну премію

Король та королева Іспанії разом відвідали захід у Мадриді.

Летиція та Філіп VI вчора були присутні на обіді для представників світової літератури з нагоди вручення літературної премії Мігеля де Сервантеса 2021 року іспанською мовою. Захід був організований у Королівському палаці в Мадриді.

49-річна королева була одягнена в блакитну сукню міді від Manuel Pertegaz з різнобарвною квітковою вишивкою на одному боці, а також вирізом із зав'язками та об'ємними довгими рукавами. Доповнила образ рожевими туфлями-човниками на підборах та клатчем у руках. Її чоловік Філіп був у чорному костюмі і підібрав краватку в тон вбрання дружини.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Тиждень тому королівське подружжя разом із дочками відвідувало український центр для біженців у Посуело-де-Аларкон, в Іспанії. Того дня старша дочка Летиції та Філіпа – принцеса Леонор – з'явилася на публіці у вишитій сорочці, яку, найімовірніше, одягла на знак підтримки українців.

Іспанська королівська родина / Getty Images

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