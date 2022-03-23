Королева Летиція та король Філіп відвідали підрозділ Червоного Хреста у Мадриді, який допомагає українцям

Королева Летиція та король Філіп відвідали підрозділ Червоного Хреста у Мадриді, який допомагає українцям

Іспанські король та королева відвідали кризовий підрозділ Червоного Хреста для України у Мадриді.

Королева Летиція приєдналася до чоловіка Філіпа під час візиту до центру екстреної допомоги у середу, 23 березня. Її Величність обрала стриманий елегантний блейзер, який вона поєднала з чорними штанами та шкіряним взуттям без підборів.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Співробітник Червоного Хреста розповів королівському подружжю, як зараз працює центр. Відомо, що Червоний Хрест та CESAL входять до низки неурядових організацій, які несуть відповідальність за надання біженцям з України первинної підтримки після прибуття до Іспанії. Робота CESAL у Мадриді зосереджена на підтримці переміщених осіб, які приїхали з України, та наданні їм основних матеріалів для порятунку життів, пише Daily Mail.

Корольова Летиція / Getty Images

Іспанський Червоний Хрест відповідає за прийом біженців у державні центри. Його мета полягає в тому, щоб гарантувати задоволення основних потреб та підвищити особисті навички, щоб біженці могли жити незалежним життям (за допомогою соціальної, правової, фізіологічної, трудової та мовної підтримки).

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Фонд "Реал Мадрид" також бере участь в обох етапах, і організація пожертвувала понад 200 іграшок, м'ячів та предметів спортивного інвентарю, а також 300 дитячих комплектів для підтримки Червоного Хреста у приймальних центрах Мадридської спільноти.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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