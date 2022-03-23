Королева Летиція та король Філіп відвідали підрозділ Червоного Хреста у Мадриді, який допомагає українцям

Іспанські король та королева відвідали кризовий підрозділ Червоного Хреста для України у Мадриді.
Королева Летиція приєдналася до чоловіка Філіпа під час візиту до центру екстреної допомоги у середу, 23 березня. Її Величність обрала стриманий елегантний блейзер, який вона поєднала з чорними штанами та шкіряним взуттям без підборів.
Співробітник Червоного Хреста розповів королівському подружжю, як зараз працює центр. Відомо, що Червоний Хрест та CESAL входять до низки неурядових організацій, які несуть відповідальність за надання біженцям з України первинної підтримки після прибуття до Іспанії. Робота CESAL у Мадриді зосереджена на підтримці переміщених осіб, які приїхали з України, та наданні їм основних матеріалів для порятунку життів, пише Daily Mail.
Іспанський Червоний Хрест відповідає за прийом біженців у державні центри. Його мета полягає в тому, щоб гарантувати задоволення основних потреб та підвищити особисті навички, щоб біженці могли жити незалежним життям (за допомогою соціальної, правової, фізіологічної, трудової та мовної підтримки).
Фонд "Реал Мадрид" також бере участь в обох етапах, і організація пожертвувала понад 200 іграшок, м'ячів та предметів спортивного інвентарю, а також 300 дитячих комплектів для підтримки Червоного Хреста у приймальних центрах Мадридської спільноти.
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