Королева Летиція та король Філіп відвідали вручення премії в галузі інновацій

Іспанське королівське подружжя відвідало захід у Валенсії.
Король Філіп VI та його дружина королева Летиція 21 березня відвідали церемонію вручення Національної премії в галузі інновацій та дизайну у Палаці конгресів у Валенсії.
Король і королева мали дуже стриманий вигляд. Летиція була у світлій блузці від іспанського бренду Maksu та чорній спідниці, а її чоловік Філіп - у темно-сірому костюмі.
Пара вийшла на сцену церемонії, де вручила нагороди успішним кандидатам. Національні нагороди за інновації та дизайн вручаються видатним компаніям та професіоналам у галузі дизайну та інновацій.
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