Королева Летиція та король Філіп здійснили несподіваний візит до Валенсії з доньками

На вихідних король та королева Іспанії у супроводі своїх дочок здійснили несподіваний візит до Валенсії.

Королівська сім'я вирішила вирушити в приватному порядку до одного з районів, що найбільше постраждали від повені, ще раз продемонструвавши свою близькість і солідарність із постраждалими від руйнівного шторму.

Від самого початку трагедії король Філіп VI та королева Летиція продемонстрували глибокий інтерес до постраждалих громад. У попередні рази їхні візити мали офіційний характер.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

Рідкісними знімками поділилося видання royalfamily.news.

Повідомляється, що атмосфера в Катарроху була сповнена емоцій. Сотні сусідів зібралися, щоб привітати королівську сім'ю.

Після зупинки в Катарроху королівська родина продовжила свій день в Альбуфері і Ель-Пальмарі. За даними місцевих ЗМІ, вони пообідали у відомому ресторані, що спеціалізується на стравах з рису. Після обіду король, королева та їхні дочки здійснили коротку прогулянку околицями, викликавши здивування у місцевих жителів, які з ентузіазмом вітали королівську родину криками "Хай живе король!".

Те, що король і королева взяли в поїздку з собою дочок, демонструє бажання королівського подружжя прищепити своїм дітям відчуття реальності.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Швидше за все, у новорічні свята родина буде зосереджена на відпочинку, а не роботі і на публіці з'явиться вже в середині січня.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має різдвяна листівка іспанської королівської родини.

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