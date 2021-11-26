Королева Летиція у білій сукні, а королева Сільвія у твідовому костюмі: дами відвідали бібліотеку

Королівське подружжя Іспанії перебуває з офіційним візитом у Швеції.

25 листопада королева Летиція знову провела день із королевою Швеції Сільвією. Разом вони відвідали бібліотеку Бернадота під час офіційного державного візиту до Стокгольмського палацу.

На 49-річній Летиції була біла сукня з квітковою вишивкою, яку вона доповнила світлими туфлями-човниками на підборах та світлим клатчем. Волосся королева розпустила, доповнила образ красивими квітковими сережками та насиченим макіяжем на обличчі. У волоссі у королеви була помітна сивина, але вона не поспішає її зафарбовувати і все одно має чудовий вигляд.

Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

77-річна королева Сільвія була у твідовому костюмі та блузці в тон, а взула сині замшеві балетки з лаковими деталями. І в руках тримала велику чорну сумку. У Сільвії було гарне укладання, у вухах також квіткові сережки, на комірі жакета також була пришпилена квітка, а на обличчі у Її Величності був макіяж.

Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

У перший день візиту королева Летиція з'явилася на публіці у червоній сукні від Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2014 та у пальті верблюжого кольору з хутряним коміром. Також у неї на голові був червоний обідок Cherubina.

Королева Летиція та королева Сільвія / Getty Images

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