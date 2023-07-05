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Королева Летиція у джинсовому, а її доньки – у квіткових міні: іспанські монархи на заході у Жироні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Королева Летиція у джинсовому, а її доньки – у квіткових міні: іспанські монархи на заході у Жироні

Королева Летиція та король Філіп VI з дочками принцесами Леонор та Софією / Фото: Getty Images

Члени іспанської королівської родини зустрілися з переможцями та членами правління фонду "Принцеси Жирони" у Жироні.

Захід відбувся у готелі Camiral Caldes de Malavella. Королева Летиція була в темно-синій сукні з деніма без рукавів з поясом і трьома ґудзиками на талії і доповнила образ бежевими еспадрильями на танкетці із застібкою навколо щиколотки. Образ Летиції був підкреслений діамантовими сережками-зірками від Gold&Roses, волосся вона розпустила, зробила макіяж із блиском на губах.

Королева Летиція та король Філіп VI з дочками принцесами Леонор та Софією / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI з дочками принцесами Леонор та Софією / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор одягла коротку синьо-білу сукню в квітковий принт зі шнурівкою на грудях і з тонким поясом на талії, а також була взута в сині еспадрильї із зав'язками-стрічками. Волосся принцеси було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Її сестра принцеса Софія теж була в синій сукні на запах із принтом і поясом і взула бежеві еспадрильї на зав'язках-стрічках. одягнув бежевий піджак.

Королева Летиція та король Філіп VI з дочками принцесами Леонор та Софією / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI з дочками принцесами Леонор та Софією / Фото: Getty Images

Днем раніше принцеси самостійно побували на зустрічі-семінарі з інновацій, командної роботи та творчості з іспанським шефкухарем Ферраном Адріа на виставці elBulli1846 у Росес у Жироні. Вони вже дорослі, тому легко можуть виконувати свої королівські обов'язки без батьків.

Принцеси Леонор та Софія / © Getty Images
Принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1140
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