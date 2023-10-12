Королева Летиція у квітковій сукні, а її дочка Леонор – у військовій формі: королівська родина на параді

Король та королева Іспанії разом зі своєю старшою дочкою – принцесою Леонор – взяли участь у військовому параді на честь Національного дня у Мадриді.

Сьогодні королева Летиція вкотре довела, що є справжнім послом іспанської моди. Цього разу королева була одягнена в блакитну сукню від іспанського дизайнера Хуана Відаля з вінтажним квітковим принтом, поєднуючи вбрання зі світлими нюдовими туфлями слінгбеками.

Королева Летиція і король Філіп VI зі своєю дочкою принцесою Леонор під час святкування Національного дня в Мадриді / Фото: Getty Images

Королева зробила свій улюблений макіяж у рожевих відтінках, підкресливши очі і трохи губи, волосся розпустила та накрутила локонами та одягла сережки-пусети.

На параді була присутня старша дочка короля та королеви – прицнеса Леонор. Нещодавно Летиція та Філіп були присутніми на церемонії присяги дочки, а тепер вона приїхала на офіційний військовий захід до Мадриду.

Королева Летиція та принцеса Леонор під час святкування Національного дня у Мадриді / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонор навчається військової підготовки у Головній військовій академії у Сарагосі, куди вступила у серпні 2023 року.

Королева Летиція та принцеса Леонор під час святкування Національного дня у Мадриді / Фото: Getty Images

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