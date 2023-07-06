Королева Летиція у сукні з вирізом, а її дочки у скромніших вбраннях: королівська родина на церемонії

Королева Летиція вийшла у світ разом із чоловіком королем Філіпом VI та двома дорослими дочками – принцесами Леонор і Софією.

Церемонія Princess of Girona Awards відбулася у готелі Camiral у Кальдес-де-Малавельї, у Жироні, а королівська родина розташувалася у першому ряду у залі.

Королева Летиція, король Філіп VI та їхні дочки — принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

Королева Летиція була цього вечора у чорній сукні з V-подібним вирізом на декольте та довжини міді від шведського бренду H&M. Вбрання з переробленого поліестеру і шовкового жакарда має певний блиск і пошарпану текстуру, що ідеально підходить для коктейльного образу. Взута королева була в золоті туфлі-човники з ремінцем на п'яті від Magrit. Волосся Летиція зібрала в низький хвіст, одягла сережки з кількох кілець від Pertegaz і свою улюблену каблучку від Coreterno. Макіяж на її обличчі був класичний.

Старша дочка королівського подружжя – принцеса Леонор – одягла бірюзовий топ і спідницю від Cherubina і взула босоніжки з вузлом Mint and Rose на підборах. Волосся також зібрала в хвіст, одягла сережки-висячки та зробила легкий макіяж. Її сестра Софія була у блискучій сукні від Moises Nieto та сріблястих балетках від byMum. Волосся принцеса заплела в довгу косу.

Королева Летиція та її дочки — принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

Король Філіпп VI одягнув темний костюм і був у світлій сорочці, а краватку підібрав до тону вбрання своєї старшої дочки.

Нагадаємо, напередодні королівська родина зустрілася з переможцями та членами правління фонду "Принцеси Жирони".

Королева Летиція та король Філіп VI з дочками принцесами Леонор та Софією / Фото: Getty Images

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