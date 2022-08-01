Королева Летиція в бюджетній сукні Mango вручила нагороду Ізабель Юппер

Фестиваль відбувався у Пальма-де-Майорка – це улюблене місце іспанської королівської родини, де вони зазвичай проводять свою відпустку. У церемонії закриття також взяла участь французька акторка Ізабель Юппер.

На публіці Летиція з'явилася в чорній атласній сукні без рукавів вартістю 22 євро від іспанського бренду Zara, доповнивши вбрання тканинним клатчем Mango і босоніжками з розсипом каменів на пласкій підошві від Magrit.

Королева розпустила і гарно уклала волосся, одягла сережки-кільця і зробила вечірній макіяж.

Королева Летиція та Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Під час кінофестивалю Atlantida Mallorca Film Fest Летиція вручила акторці Ізабель Юппер нагороду Masters of Cinema. 69-річна Ізабель теж мала чудовий вигляд у білій блузці та широких штанах з високою талією, доповнивши аутфіт чорними босоніжками на платформі, великими золотими сережками та широким браслетом. Руде волосся Юппер було розпущене і спадало з плечей, а на обличчі акторки був макіяж у теплих відтінках.

Королева Летиція та Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Летиція запозичила вбрання із гардеробу доньки принцеси Леонор.

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