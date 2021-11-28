Королева Летиція в червоній сукні та красиві дами зі шведської королівської родини на урочистому прийомі

Королева Летиція в червоній сукні та красиві дами зі шведської королівської родини на урочистому прийомі

Іспанські монархи провели кілька днів із офіційним візитом у Швеції.

Шведська королівська родина влаштувала їм офіційний прийом на церемонії зустрічі у Королівському палаці у Стокгольмі. На урочистому прийомі були присутні не тільки король Карл Густав та його дружина королева Сільвія, а й спадкоємиця престолу кронпринцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем, а також син королівського подружжя – принц Карл Філіп з дружиною принцесою Софією.

На прийомі 49-річна королева Іспанії Летиція з'явилася у червоній сукні від Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2014 та з червоним обідком Cherubina на голові. Взута королева була в коричневі замшеві туфлі-човники на підборах, а в руках тримала сумку, яку підібрала в тон.

Принцеса Софія, принц Карл Філіп, королева Летиція, король Філіп VI, король Карл Густав, королева Сільвія, кронпринц Даніель та кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Королева Швеції Сільвія одягла малинову сукню і капелюшок-таблетку йому в тон, була взута в туфлі на невисоких підборах і в руках тримала сумку зі шкіри крокодила. Кронпринцеса Вікторія прибула на захід у сукні-міні небесно-блакитного кольору з поясом на талії, до якого підібрала туфлі та клатч. А принцеса Софія одягла чорну сукню з великим квітковим принтом та тонким поясом, що підкреслює талію. У неї на голові був цікавий аксесуар чорного кольору.

Чоловіки на урочистому прийомі були у військовій формі. Іспанські члени королівської сім'ї перебували у Швеції з дводенним державним візитом.

Іспанські монархи з візитом у Швеції / Getty Images

Також раніше королева Летиція та королева Сільвія разом відвідували бібліотеку Бернадота під час офіційного державного візиту до Стокгольмського палацу.

Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

А ще вчотирьох разом із чоловіками вони відвідали королівську стайню у Стокгольмі та проїхали у кареті містом.

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