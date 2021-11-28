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Королева Летиція в червоній сукні та красиві дами зі шведської королівської родини на урочистому прийомі

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Королева Летиція в червоній сукні та красиві дами зі шведської королівської родини на урочистому прийомі

Принцеса Софія, принц Карл Філіп, королева Летиція, король Філіп VI, король Карл Густав, королева Сільвія, кронпринц Даніель та кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Іспанські монархи провели кілька днів із офіційним візитом у Швеції.

Шведська королівська родина влаштувала їм офіційний прийом на церемонії зустрічі у Королівському палаці у Стокгольмі. На урочистому прийомі були присутні не тільки король Карл Густав та його дружина королева Сільвія, а й спадкоємиця престолу кронпринцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем, а також син королівського подружжя – принц Карл Філіп з дружиною принцесою Софією.

На прийомі 49-річна королева Іспанії Летиція з'явилася у червоній сукні від Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2014 та з червоним обідком Cherubina на голові. Взута королева була в коричневі замшеві туфлі-човники на підборах, а в руках тримала сумку, яку підібрала в тон.

Принцеса Софія, принц Карл Філіп, королева Летиція, король Філіп VI, король Карл Густав, королева Сільвія, кронпринц Даніель та кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Принцеса Софія, принц Карл Філіп, королева Летиція, король Філіп VI, король Карл Густав, королева Сільвія, кронпринц Даніель та кронпринцеса Вікторія / Getty Images

Королева Швеції Сільвія одягла малинову сукню і капелюшок-таблетку йому в тон, була взута в туфлі на невисоких підборах і в руках тримала сумку зі шкіри крокодила. Кронпринцеса Вікторія прибула на захід у сукні-міні небесно-блакитного кольору з поясом на талії, до якого підібрала туфлі та клатч. А принцеса Софія одягла чорну сукню з великим квітковим принтом та тонким поясом, що підкреслює талію. У неї на голові був цікавий аксесуар чорного кольору.

Чоловіки на урочистому прийомі були у військовій формі. Іспанські члени королівської сім'ї перебували у Швеції з дводенним державним візитом.

Іспанські монархи з візитом у Швеції / © Getty Images
Іспанські монархи з візитом у Швеції / Getty Images

Також раніше королева Летиція та королева Сільвія разом відвідували бібліотеку Бернадота під час офіційного державного візиту до Стокгольмського палацу.

Королеви Летиція та Сільвія / © Getty Images
Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

А ще вчотирьох разом із чоловіками вони відвідали королівську стайню у Стокгольмі та проїхали у кареті містом.

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