Королева Летиція в тренчі, а її дочки в джинсах: стильний вихід іспанських монархів

Королева Летиція в тренчі, а її дочки в джинсах: стильний вихід іспанських монархів

Іспанська королівська пара разом з дочками відвідали Санта-Марія-дель-Пуерто-де-Сомьедо, яке отримало звання найкращого астурійського села 2021 року.

Королева Летиція, король Філіп і їхні доньки принцеса Леонор і інфанта Софія прибули до села наступного дня після минулої церемонії вручення нагороди Princesa de Asturias в театрі Кампоамор в місті Ов'єдо.

Королева Летиція, король Філіп VI з дочками / Getty Images

Цього дня члени королівської сім'ї з'явилися на публіці в менш офіційних образах. 49-річна Летиція була одягнена в бежевий тренч від Hugo Boss, штани, черевики на шнурівці і строкатий шарф на шиї. Принцеса Леонор одягла сині джинси, сірий джемпер, коротке картате пальто з накладними кишенями і взула білі кросівки, а її сестра Софія одягла светр, білі джинси, блакитне подовжене пальто і теж білі кросівки.

Королева Летиція, король Філіп VI з дочками / Getty Images

Король Філіп VI одягнув джинси, блакитну сорочку зверху якої у нього була синя куртка, а поверх неї він одягнув сірий піджак. Мабуть король не хотів просто з'явитися на публіці в куртці, тому вибрав більш офіційний варіант лука — піджак.

Королева Летиція з дочками / Getty Images

Раніше ми роздивлялися образи королівської сім'ї на самій церемонії.

Іспанська королівська родина / Getty Images

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