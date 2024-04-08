Королева Летиція вийшла у світ у переробленій сукні: порівнюємо два образи

Дружина короля Філіпа VI носить одну і ту ж сукню у двох різних варіантах.
Її Величність нещодавно з'явилася на церемонії вручення Золотої медалі за заслуги в образотворчому мистецтві у Палаці конгресів у Кадісі. Цього дня на королеві була біло-рожева сукня з дрібним принтом з V-подібним вирізом, рукавами-буфами з підплічниками і глибоким розрізом спереду від бренду Lady Pipa. Як доповнення до свого образу вона обрала білу сумку Metropolis від Furla та невід'ємну каблучку Coreterno.
Цю сукню Летиція вже одягала раніше на обід для представників світової літератури з нагоди вручення літературної премії Мігеля де Сервантеса у квітні 2023 року. Тоді повідомлялося, що вартість такого вбрання становить лише 165 євро. Сукня була без розрізу, а у новій варіації Летиція продемонструвала розріз спереду.
Нам подобаються обидва варіанти сукні, яка ідеально пасує для теплої весняної погоди.
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