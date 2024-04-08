Королева Летиція вийшла у світ у переробленій сукні: порівнюємо два образи

Дружина короля Філіпа VI носить одну і ту ж сукню у двох різних варіантах.

Її Величність нещодавно з'явилася на церемонії вручення Золотої медалі за заслуги в образотворчому мистецтві у Палаці конгресів у Кадісі. Цього дня на королеві була біло-рожева сукня з дрібним принтом з V-подібним вирізом, рукавами-буфами з підплічниками і глибоким розрізом спереду від бренду Lady Pipa. Як доповнення до свого образу вона обрала білу сумку Metropolis від Furla та невід'ємну каблучку Coreterno.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Цю сукню Летиція вже одягала раніше на обід для представників світової літератури з нагоди вручення літературної премії Мігеля де Сервантеса у квітні 2023 року. Тоді повідомлялося, що вартість такого вбрання становить лише 165 євро. Сукня була без розрізу, а у новій варіації Летиція продемонструвала розріз спереду.

Королева Летиція та король Філіп VI 2023 року / Фото: Getty Images

Нам подобаються обидва варіанти сукні, яка ідеально пасує для теплої весняної погоди.

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