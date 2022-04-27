Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідали церемонію вручення премій Фонду принцеси Жирони

Іспанські монархи сьогодні з'явилися разом на громадському заході.

Королівське подружжя відвідало премію Фонду принцеси Жирони, в рамках якої оголосили переможців у категорії "Наукові дослідження" на Caixaforum Palma у Пальма-де-Майорка.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

49-річна королева Летиція цього дня одягла темно-бордову сукню з довгими рукавами, в тон якої підібрала туфлі-човники та клатч. Її чоловік був у світло-сірому костюмі, білій сорочці та краватці в цятку.

Корольова Летиція / Getty Images

Нещодавно король і королева також відвідували обід для представників світової літератури з нагоди вручення літературної премії Мігеля де Сервантеса 2021 іспанською мовою. Захід був організований у Королівському палаці в Мадриді.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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