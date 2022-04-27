Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом відвідали церемонію вручення премій Фонду принцеси Жирони

Іспанські монархи сьогодні з'явилися разом на громадському заході.
Королівське подружжя відвідало премію Фонду принцеси Жирони, в рамках якої оголосили переможців у категорії "Наукові дослідження" на Caixaforum Palma у Пальма-де-Майорка.
49-річна королева Летиція цього дня одягла темно-бордову сукню з довгими рукавами, в тон якої підібрала туфлі-човники та клатч. Її чоловік був у світло-сірому костюмі, білій сорочці та краватці в цятку.
Нещодавно король і королева також відвідували обід для представників світової літератури з нагоди вручення літературної премії Мігеля де Сервантеса 2021 іспанською мовою. Захід був організований у Королівському палаці в Мадриді.
Читайте також:
- Сольний вихід: дочка королеви Летиції відвідала конференцію у Мадриді
- Королівські спостерігачі пояснили палке привітання принца Чарльза королеві Летиції
- Королева Летиція обійняла українського хлопчика під час зустрічі з біженцями у Посуело-де-Аларкон