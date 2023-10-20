Королева Летиція захопила новою зачіскою, приїхавши на концерт із усією родиною

Іспанська королівська родина возз'єдналася на концерті напередодні вручення премії "Принцеса Астурійська" у Королівському театрі в Ов'єдо.

Королева Летиція та король Філіп VI разом зі своїми доньками – принцесою Леонор та інфантою Софією приїхали на концерт.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Леонор прибула з військової академії в Сарагосі, де навчається із серпня 2023 року, а у Софії розпочалися канікули в Атлантичному коледжі в Уельсі.

Летиція сяяла в ніжно-рожевому атласному топі з ефектними рукавами від MARIA BARRAGAN із чорним тонким поясом, що підкреслює талію, в руках тримала рожевий клатч від Magrit, одягла чорні штани-сопілки та туфлі-човники зі шкіри на невисоких підборах. Летиція мала вечірній макіяж, у вухах у неї виблискували діамантові сережки-висячки, а також вона зробила нове укладання, накрутивши волосся пишними локонами.

Королева Летиція та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор була в атласній сукні із запахом і довгими рукавами, зі складаннями на талії та квітковим принтом від H&M, в руках тримала клатч Olivia Mareque, її волосся було розпущене і на обличчі легкий макіяж.

Інфанта Софія була у темно-синьому комбінезоні від Cardié та чорних гостроносих балетках. Довге русяве волосся дівчина також розпустила та підкреслила у макіяжі трохи очі та губи.

Королева Летиція та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Король Філіп VI, як завжди, був елегантний в ідеально пошитому темно-синьому костюмі, а на його руці ми помітили пов'язку, мабуть, монарх отримав травму.

Концерт проводиться на честь окремих осіб та груп іспанського суспільства, які доклали зусиль для просування загальної освіти, громадської охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища.

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