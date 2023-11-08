Королева Летиція затьмарила яскравим аутфітом кронпринцесу Мері на заході у Копенгагені

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік приймають королівське подружжя Іспанії в третій день їхнього державного візиту до Данії.

Сьогодні спадкова пара разом із королем Філіпом VI та королевою Летицією відвідують Данський архітектурний центр DAC у Копенгагені.

51-річна королева Летиція сьогодні з'явилася на публіці в рожевому пальті оверсайз з вовни та сумішевого кашеміру від Carolina Herrera, під яким у неї була сукня-сорочка з крепу Ralph Lauren, взута королева була в нюдові туфлі на підборах Prada, а в руках тримала клатч від Zara.

Королева Летиція і король Філіп VI у Данії з кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

Волосся Летиції було розпущене і акуратно укладене, а на обличчі був денний макіяж у натуральних відтінках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

51-річна кронпринцеса Мері одяглася в смарагдовий штанний костюм Scanlan Theodore, білу блузку від Boss, взула туфлі зі шкіри пітона Gianvito Rossi, у вухах у неї були сережки-висячки Dulong Fine Jewelry, а на грудях пришпилена красива кругла брошка.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Сьогодні останній день візиту короля Філіпа VI та королеви Летиції до Данії. Вчорашній вечір, нагадаємо, королівська пара провела в музеї Гліптотекет, де організувала прийом у відповідь для королеви Данії Маргрете II і старших членів її сім'ї.

Королева Летиція та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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