Королева Летиція і король Філіп VI прибули з несподіваним візитом на місце трагедії в Андалусії

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Реклама

Король Філіп VI та королева Летиція у супроводі першої віцепрезидентки та міністерки фінансів Марії Хесус Монтеро відвідали сьогодні Цивільний центр Поньєнте-Сур у Кордові, де створено інформаційний пункт для родичів жертв залізничної катастрофи, в якій загинуло щонайменше 41 людина та понад сто було поранено.

Королівське подружжя прискорило своє повернення до Іспанії з Греції і скоротило свій графік, щоб мати можливість відвідати Кордову після залізничної катастрофи в Адамузі, яка минулої неділі, 18 січня, забрала життя щонайменше 41 людини, сто зазнали поранень.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція хотіли висловити співчуття та підтримку жертвам трагічної катастрофи, а також подякувати службам екстреної допомоги за їхню роботу та оперативну співпрацю мешканців міста Кордови.

Реклама

Летиція з’явилася на публіці у стриманому синьому жакеті та чорній водолазці, а король Філіп VI одягнув сірий піджак у смужку, смугасту сорочку та штани.