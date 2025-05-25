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Королева Летиція і король Філіп VI відвідали випускний дочки Софії: палац поділився милими фото
Молодша дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції — інфанта Софія — завершила навчання у United World College Adriatic в Уельсі.
Батьки приїхали на вручення дипломів та випускний доньки, а фотографіями із заходу поділилися в офіційному Instagram іспанської королівської родини.
«Король та королева були присутні на церемонії вручення дипломів разом із рештою родин випускників. Хоча принцеса Астурійська не змогла бути присутньою, оскільки знаходилася на навчальному судні Juan Sebastián de Elcano, мала можливість привітати інфанту Софію з відеозв’язку після церемонії», — йдеться у повідомленні палацу.
Інфанта Софія з’явилася на випускному у червоному комбінезоні з одним оголеним плечем та коричневих еспадрильях. У інфанти було розпущене довге волосся і на обличчі легкий макіяж.
Королева Летиція також приїхала на зустріч із дочкою в червоному штанному костюмі, а король Філіп VI одягнув світло-сірий класичний костюм.
У королівському Instagram також опублікували миле відео на честь інфанти Софії, показавши кадри її дорослішання та дуже теплі стосунки зі старшою сестрою принцесою Леонор.
Вона, до речі, привітала сестру у відеоповідомленні.
Нагадаємо, нідерландська королівська сім’я також відвідала випускний день, оскільки навчання в коледжі в Уельсі закінчила молодша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцеса Аріана.