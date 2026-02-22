Королева Летиція несподівано відповіла на запитання, чому вона не фарбує волосся

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

Під час візиту Летиції на 83-й щорічний Мадридський книжковий ярмарок один із відвідувачів поставив королеві запитання про її волосся, і відповідь королеви приголомшила публіку.

На запитання, чому вона перестала фарбувати волосся, Летиція відповіла: «Останнім часом я волію читати книжки».

Королева Летиція на книжковому ярмарку / © Getty Images

Королева Летиція справді затята читачка, про що ми докладніше розповідали в матеріалі про королев, які люблять читати. А що стосується волосся, то, швидше за все, вона просто віддає перевагу натуральності, оскільки її волосся має здоровий і доглянутий виглад, а сивини в них не так багато.

Реклама

Королева Летиція / © Getty Images

Проте королева вдавалася до інших процедур краси, про які ми розповідали раніше.