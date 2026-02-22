- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція несподівано відповіла на запитання, чому вона не фарбує волосся
Королева Летиція вже багато років не фарбує волосся і одного разу на публічному заході вона розповіла чому так робить.
Під час візиту Летиції на 83-й щорічний Мадридський книжковий ярмарок один із відвідувачів поставив королеві запитання про її волосся, і відповідь королеви приголомшила публіку.
На запитання, чому вона перестала фарбувати волосся, Летиція відповіла: «Останнім часом я волію читати книжки».
Королева Летиція справді затята читачка, про що ми докладніше розповідали в матеріалі про королев, які люблять читати. А що стосується волосся, то, швидше за все, вона просто віддає перевагу натуральності, оскільки її волосся має здоровий і доглянутий виглад, а сивини в них не так багато.
Проте королева вдавалася до інших процедур краси, про які ми розповідали раніше.