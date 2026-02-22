ТСН у соціальних мережах

Королева Летиція несподівано відповіла на запитання, чому вона не фарбує волосся

Королева Летиція вже багато років не фарбує волосся і одного разу на публічному заході вона розповіла чому так робить.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Під час візиту Летиції на 83-й щорічний Мадридський книжковий ярмарок один із відвідувачів поставив королеві запитання про її волосся, і відповідь королеви приголомшила публіку.

На запитання, чому вона перестала фарбувати волосся, Летиція відповіла: «Останнім часом я волію читати книжки».

Королева Летиція на книжковому ярмарку / © Getty Images

Королева Летиція на книжковому ярмарку / © Getty Images

Королева Летиція справді затята читачка, про що ми докладніше розповідали в матеріалі про королев, які люблять читати. А що стосується волосся, то, швидше за все, вона просто віддає перевагу натуральності, оскільки її волосся має здоровий і доглянутий виглад, а сивини в них не так багато.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Проте королева вдавалася до інших процедур краси, про які ми розповідали раніше.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

