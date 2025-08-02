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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Летиція носить у відпустці сережки улюбленого бренду її свекрухи — королеви Софії

Члени королівської сім’ї вже тиждень перебувають на відпочинку в улюбленій Пальма-де-Майорці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Іспанська королева була заскочена папараці під час походу до кінотеатра зі своїми дочками — інфантою Софією і принцесою Леонор на Майорці, поки глава їхнього сімейства — король Філіп VI — займався вітрильним спортом на морі.

Для появи на публіці Летиція обрала струмливу сукню в горошок від Carolina Herrera, яка ідеально пасує для спекотної погоди Майорки, доповнивши її мінімалістичними сандалями від Tkees і чорною шкіряною сумкою від французького бренду Antik Batik.

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Ми звернули увагу на сережки королеви Летиції та з’ясувалося, що це бренд Isabel Guarch — улюблений її свекрухи королеви Софії. Прикраса з жовтого золота з діамантами, яка не лише відображала традиції ремісничого мистецтва острова, а й пов’язувала Летицію з королевою Софією, яка протягом десятиліть була великою шанувальницею цього бренду, пише vanitatis.elconfidencial.com.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

Наступного тижня ми побачимо більше виходів іспанської королівської родини, яка розпочала свою відпустку у Пальма-де-Майорці.

Нагадаємо, раніше ми показували шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літнього відпочинку на морі.

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