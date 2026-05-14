Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція обрала для ділового виходу стильну сукню в барбі відтінку

Королева Летиція взяла участь у 17-й Іберо-американській конференції міністрів охорони здоров'я у театрі «Реал» у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Цього разу королева дістала з шафи яскраво-рожеву сукню від дизайнера Мойзеса Ньєто. На відміну від нейтральних тонів, які зазвичай переважають на подібних офіційних заходах, Летиція обрала рожевий колір.

Сукня має довжину міді, лаконічний ліф та спідницю А-силуету, з рукавами три чверті, яку поєднувала з туфлями-слінгбеками ніжно-рожевого кольору на невисоких підборах.

Летиція завершила образ виразним макіяжем і ідеально укладеним волоссям, а також носила сережки з різнокольоровими каменями від бренду Dime Que Me Quieres.

А раніше цього тижня ми показували, як королева Летиція поєднувала білу блузку зі шкіряною спідницею та туфлями-слінгбеками чорного кольору, з'явившись на церемонії у Королівському поштовому відділенні в Мадриді.

