Королева Летиція обрала екстравагатний комбінезон для відвідування пам’ятної виставки з чоловіком-королем

Королева Летиція та король Філіп VI головували на заході пам’яті Франсіско Томаса-і-Вальенте.

Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Монарша пара відвідала виставку «На згадку про Томаса-і-Вальента. 1996-2026», присвяченій 30-й річниці його вбивства терористичним угрупованням ETA, в Автономному університеті Мадрида.

Королева з’явилася на заході у двоколірному комбінезоні від Терези Гелбіг із колекції 2021 року. Вбрання має молочно-білий плісований верх, оброблений мініоборками та контрастними ґудзиками, також у нього довгі рукави з молочними манжетами та укорочений низ із штанями-кюлотами. Королева доповнила лук тонким поясом на талії, чорними замшевими чоботями, лаконічними сережками-цвяшками з діамантами та улюбленою каблучкою від Coreterno.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI одягнув темно-сірий костюм у блакитну смужку, білу сорочку та синю краватку в дрібний принт.

Днем раніше, нагадаємо, королева Летиція обрала блакитну сорочку та сірі штани зі стрілками для свого виходу на публіку. Вона відвідувала зустріч із представниками фонду «Оксидент» та лауреатами 7-ї премії імені Хесуса Серра за наукові дослідження у палаці Сарсуела у Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

