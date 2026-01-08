- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція обрала стильний і діловий образ для візиту на церемонію в Мадриді
Королева Летиція відвідала перший офіційний захід у новому році.
Її Величність була присутня сьогодні на церемонії вручення XXIII Міжнародної премії в галузі журналістики «Ель Мундо» в Мадриді.
Після військового пасхального параду ця церемонія стала першою для Летиції, де вона з’явилася сольно.
Королівська академія образотворчих мистецтв Сан-Фернандо приймала 23-ю церемонію вручення Міжнародної премії в галузі журналістики El Mundo, на якій Летиція з’явилася в класичному чорному штанному костюмі в тонку смужку і білій блузці. Це вбрання від Sandro Paris, його королева вперше одягла торік.
Образ Її Величності доповнювали сережки-краплі Sugar від PDPAOLA, улюблена каблучка Coreterno, волосся вона розпустила і зробила макіяж. Також на вулиці Летицію сфотографували в чорному пальті з поясом на талії.
На нещодавньому військовому параді Летиція, нагадаємо, з’явилася у білій блузці від Nina Ricci з рукавами-дзвониками та круглим вирізом, поєднавши її з чорною спідницею з високою талією від Boüret та ювелірною новинкою у вухах.