Королева Летиція обрала стильний і діловий образ для візиту на церемонію в Мадриді

Королева Летиція відвідала перший офіційний захід у новому році.

Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність була присутня сьогодні на церемонії вручення XXIII Міжнародної премії в галузі журналістики «Ель Мундо» в Мадриді.

Після військового пасхального параду ця церемонія стала першою для Летиції, де вона з’явилася сольно.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королівська академія образотворчих мистецтв Сан-Фернандо приймала 23-ю церемонію вручення Міжнародної премії в галузі журналістики El Mundo, на якій Летиція з’явилася в класичному чорному штанному костюмі в тонку смужку і білій блузці. Це вбрання від Sandro Paris, його королева вперше одягла торік.

Образ Її Величності доповнювали сережки-краплі Sugar від PDPAOLA, улюблена каблучка Coreterno, волосся вона розпустила і зробила макіяж. Також на вулиці Летицію сфотографували в чорному пальті з поясом на талії.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

На нещодавньому військовому параді Летиція, нагадаємо, з’явилася у білій блузці від Nina Ricci з рукавами-дзвониками та круглим вирізом, поєднавши її з чорною спідницею з високою талією від Boüret та ювелірною новинкою у вухах.

Король Філіп VI, королева Летиція і принцеса Леонор на військовому параді / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція і принцеса Леонор на військовому параді / © Getty Images

