Королева Летиція одягла старовинне кольє з перлів на похорон короля Гаральда V

Королева Летиція / © Getty Images

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Присутність короля Філіпа VI і королеви Летиції на похороні Гаральда V підкреслила тісні зв'язки між двома королівськими домами Іспанії та Норвегії.

Для цієї історичної події Летиція обрала жалобне вбрання – сукню довжини міді з обробкою з торочки та рукавами три чверті, туфлі-човники зі шкіри на невисоких підборах із пряжками та в руках несла сумку від Carolina Herrera. Також образ Летиція доповнила перлинними прикрасами.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

У негласних правилах королівської жалоби скринька з коштовностями вимагає мінімальної чи повної відсутності показної розкоші. Існує кодекс, успадкований від вікторіанського етикету і досі чинний при європейських дворах, який вимагає, щоб прикраси були зведені до мінімуму у день урочистого прощання. Не допускалися жодні кольори, великі дорогоцінні камені та будь-які варіації. Єдиною прикрасою, яку традиція вважала сумісною з горем, були перли, оскільки, згідно з тодішніми правилами, він символізував сльози.

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Королева Летиція одягла одну з найбільш історично значимих прикрас іспанської корони. Це були перлинні сережки у формі крапель з діамантами, які вона носила на похороні Ірини Грецької в Афінах та перлинне намисто в одну нитку на шиї.

Королева Летиція / © Getty Images

Як пише vanitatis, це намисто з тридцятьма сімома великими перлинами, яке королева Вікторія Євгенія Баттенберзька обмовила у своєму заповіті, складеному в Лозанні в травні 1963 року. У цьому історичному документі прабабуся короля Філіппа VI розпорядилася, щоб це намисто, поряд з іншими коштовностями, стало частиною неподільної колекції, призначеної для передачі виключно від королеви королеви на іспанському престолі.

Королева Летиція / © Getty Images

Протягом багатьох років королева Софія – мати короля Філіпа VI - носила це намисто лише на урочистих заходах та кількох державних похоронах. Після проголошення Філіпа VI королем 2014 року відповідальність за цю прикрасу взяла на себе королева Летиція, яка вдягала її кілька разів.

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