Королева Летиція одягла витончений жакет зі страусиним пір’ям на прийом у Фінляндії

Королева Летиція / © Getty Images

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Це перший візит короля Філіпа VI до Фінляндії від моменту його сходження на престол 2014 року. Мета візиту — зміцнення двосторонніх відносин і співробітництва.

Для цього особливого випадку королева Летиція обрала зі свого гардеробу дуже незвичайний жакет, виконаний у стилі смокінгу з приталениим силуетом, який вирізнявся пір’ям страуса на рукавах. Жакет був створений Мануелем Пертегасом, який розробив весільну сукню королеви Летиції 2004 року.

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Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Її Величність доповнила жакет відповідного кольору топом, чорними прямими штанями та чорними туфлями-човниками з гострим носком. Вона також обрала стримані та дещо мінімалістичні аксесуари: невеликі сережки-кільця і чорний клатч. Її зачіска була укладена в легкі хвилі, а на обличчі був виразний макіяж.

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Королева Летиція / © Getty Images

Лише кількома годинами раніше, перед від’їздом до Фінляндії, Її Величність попрощалася з Іспанією в аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса, одягнена в костюм-двійку, що складався з жакета і штанів від її улюбленого бренду Hugo Boss.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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