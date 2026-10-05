ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція одягла витончений жакет зі страусиним пір’ям на прийом у Фінляндії

Король Філіп VI і королева Летиція були присутні на прийомі для іспанської діаспори в готелі NH Grand Hansa у перший день державного візиту до Фінляндії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Це перший візит короля Філіпа VI до Фінляндії від моменту його сходження на престол 2014 року. Мета візиту — зміцнення двосторонніх відносин і співробітництва.

Для цього особливого випадку королева Летиція обрала зі свого гардеробу дуже незвичайний жакет, виконаний у стилі смокінгу з приталениим силуетом, який вирізнявся пір’ям страуса на рукавах. Жакет був створений Мануелем Пертегасом, який розробив весільну сукню королеви Летиції 2004 року.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Її Величність доповнила жакет відповідного кольору топом, чорними прямими штанями та чорними туфлями-човниками з гострим носком. Вона також обрала стримані та дещо мінімалістичні аксесуари: невеликі сережки-кільця і чорний клатч. Її зачіска була укладена в легкі хвилі, а на обличчі був виразний макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Лише кількома годинами раніше, перед від’їздом до Фінляндії, Її Величність попрощалася з Іспанією в аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса, одягнена в костюм-двійку, що складався з жакета і штанів від її улюбленого бренду Hugo Boss.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie