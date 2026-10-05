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Королева Летиція одягла витончений жакет зі страусиним пір’ям на прийом у Фінляндії
Король Філіп VI і королева Летиція були присутні на прийомі для іспанської діаспори в готелі NH Grand Hansa у перший день державного візиту до Фінляндії.
Це перший візит короля Філіпа VI до Фінляндії від моменту його сходження на престол 2014 року. Мета візиту — зміцнення двосторонніх відносин і співробітництва.
Для цього особливого випадку королева Летиція обрала зі свого гардеробу дуже незвичайний жакет, виконаний у стилі смокінгу з приталениим силуетом, який вирізнявся пір’ям страуса на рукавах. Жакет був створений Мануелем Пертегасом, який розробив весільну сукню королеви Летиції 2004 року.
Її Величність доповнила жакет відповідного кольору топом, чорними прямими штанями та чорними туфлями-човниками з гострим носком. Вона також обрала стримані та дещо мінімалістичні аксесуари: невеликі сережки-кільця і чорний клатч. Її зачіска була укладена в легкі хвилі, а на обличчі був виразний макіяж.
Лише кількома годинами раніше, перед від’їздом до Фінляндії, Її Величність попрощалася з Іспанією в аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса, одягнена в костюм-двійку, що складався з жакета і штанів від її улюбленого бренду Hugo Boss.