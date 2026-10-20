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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Королева Летиція постала у новому відео з рішучим посланням

На ознаменування 40-річчя молодіжної організації FAD Youth, почесною президенткою якої є королева Летиція, Її Величність направила чітке та рішуче послання з приводу вживання наркотиків.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Корольова Летиція

Корольова Летиція / © Getty Images

Королева Летиція записала відео на честь 40-річчя молодіжного руху FAD Youth, почесною президенткою якого вона є, успадкувавши цю посаду безпосередньо від королеви Софії. Це справа, в яку вона вірить і за яку бореться від 2015 року.

«Ні наркотикам, ні споживанню речовин, які впливають на наш мозок, наші соціальні відносини, нашу сім'ю, наше майбутнє», — так починається послання королеви Летиції, яке також включає рекламні ролики, створені для телебачення протягом усієї її історії, за допомогою яких вона намагалася підвищити поінформованість молоді про те, наскільки шкідливо та небезпечно вживати наркотики.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

«Ні домаганням, гендерному насильству, кібернасильству та цифровим залежностям. Так турботі про психічне здоров'я», – заявляє королева у відео, пише vanitatis, підкреслюючи ще одну з головних проблем, яка знаходить відображення у її роботі, як суспільній, так і приватній.

Потім королева Летиція розповідає у відео про роботу фонду, використовуючи як фон зображення відомої гри «Тетріс»: «FAD Youth вже 40 років залучає людей у життя суспільства, роблячи це безпосередньо і відкрито, іноді з використанням агресивних послань. Інформація, діалог та освіта є основними інструментами для прийняття відповідальних рішень, для розуміння того, що профілактика є ключем до життя», — пояснює вона.

Усвідомлення того, скільки часу та можливостей втрачається через зловживання психоактивними речовинами, і наскільки важливо створювати та гарантувати безпечне середовище для молоді. Середовище, де батьки відіграють важливу роль. Дякую FAD Youth за ці 40 років. Всім, хто безкорисливо співпрацював у всіх їхніх кампаніях упродовж цього часу. І вітаю вас із роботою з побудови здорового суспільства у всіх сенсах. Досягнення цього – відповідальність кожного», – сказала королева.

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