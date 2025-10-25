- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція повторила на публіці улюблений жест королеви Камілли: що це означає
Королева Летиція мала дуже елегантний вигляд на церемонії «Принцеси Астурійської» в Ов’єдо.
Ми вже писали, що дружина короля Філіпа VI приїхала у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.
Волосся Летиція зібрала у високий тугий хвіст і зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки з чорними діамантами. Ми звернули увагу на один жест Її Величності руками, який нагадав нам іншу королівську особу.
Летиція склала пальці рук у трикутник, як часто робить королева-консорт Великої Британії Камілла. Експерти кажуть, що люди, які звикли складати пальці у трикутник, заявляють про впевненість у собі і Летиція дійсно завжди на публіці має дуже впевнений вигляд.