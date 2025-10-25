ТСН у соціальних мережах

Королева Летиція повторила на публіці улюблений жест королеви Камілли: що це означає

Королева Летиція мала дуже елегантний вигляд на церемонії «Принцеси Астурійської» в Ов’єдо.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Ми вже писали, що дружина короля Філіпа VI приїхала у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.

Волосся Летиція зібрала у високий тугий хвіст і зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки з чорними діамантами. Ми звернули увагу на один жест Її Величності руками, який нагадав нам іншу королівську особу.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція склала пальці рук у трикутник, як часто робить королева-консорт Великої Британії Камілла. Експерти кажуть, що люди, які звикли складати пальці у трикутник, заявляють про впевненість у собі і Летиція дійсно завжди на публіці має дуже впевнений вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

