Королева Летиція повторила на публіці улюблений жест королеви Камілли: що це означає

Королева Летиція / © Getty Images

Ми вже писали, що дружина короля Філіпа VI приїхала у чорній сукні без бретельок від іспанського бренду Sybilla, доповнивши її шовковою накидкою. А до образу підібрала клатч та чорні лаковані туфлі від Magrit з відкритою п’ятою та на невисоких підборах.

Волосся Летиція зібрала у високий тугий хвіст і зробила виразний вечірній макіяж і одягла сережки з чорними діамантами. Ми звернули увагу на один жест Її Величності руками, який нагадав нам іншу королівську особу.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція склала пальці рук у трикутник, як часто робить королева-консорт Великої Британії Камілла. Експерти кажуть, що люди, які звикли складати пальці у трикутник, заявляють про впевненість у собі і Летиція дійсно завжди на публіці має дуже впевнений вигляд.

