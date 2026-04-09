ТСН у соціальних мережах

Суспільство
145
1 хв

Королева Летиція повторила образ, одягнувши стильний баклажановий костюм, який уже носила раніше

Королева Летиція головувала на робочій нараді з Асоціацією жінок-підприємиць Леріди.

Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Зустріч, що відбулася у будівлі Seu Vella de Lleida за зачиненими дверима, є частиною святкування 20-річчя асоціації та передує врученню 16-ї премії Ap! Lleida Awards, яка відзначає лідерство та кар'єру жінок-підприємиць та професіоналів у регіоні.

Для зустрічі королева Летиція обрала сміливий баклажановий штанний костюм Hugo Boss, який вона вперше одягла в листопаді минулого року під час державного візиту до Китаю.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Він складається з жакету зі структурованими плечима та прямих штанів. І доповнила його смугастою сорочкою з краваткою. Сорочки з бантом (у стилі «краватка-метелик») — улюблений тренд європейських монархів цього сезону, який додає романтики та вишуканості офісному стилю, а королева Летиція вже давно носить такі. Взута Летиція була у шкіряних туфлях-човниках на підборах.

Її образ доповнювали сережки-висячки від каталонської фірми Tous та каблучка від Coreterno. Її Величність розпустила волосся і зробила м'який макіяж.

А буквально днем раніше королева з'явилася на святкуванні 10-річчя програми «Молоді таланти» у Торговій палаті Іспанії в Мадриді, де сяяла в строкатій блузці та костюмі ніжного кремового відтінку.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

