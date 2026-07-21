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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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582
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2 хв

Королева Летиція та король Філіп VI з дочками влаштували прийом для національної збірної у палаці

Іспанська королівська родина зустрілася з футболістами національної збірної після чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 у палаці Сарсуела у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор

Король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Напружений фінал проти Аргентини та перемога Іспанії на чемпіонаті світу з футболу вже увійшли до історії спорту, але офіційні урочистості тільки розпочалися. Після насиченого дня у Сполучених Штатах збірна Іспанії з футболу приземлилася у столиці у понеділок та взяла участь у своєму першому великому офіційному заході у королівському палаці у Мадриді.

Іспанська королівська родина на стадіоні у США після завершення чемпіонату світу / © Getty Images

Іспанська королівська родина на стадіоні у США після завершення чемпіонату світу / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція у супроводі принцеси Леонор та інфанти Софії вітали чемпіонів світу у палаці Сарсуела.

На відміну від ситуації в ложі стадіону MetLife, де дрес-код забороняв спортивний одяг, і королівські особи мали підібрати вбрання в біло-червоних тонах, цього разу принцеса Леонор та інфанта Софія обрали білі футболки національної збірної, а король віддав перевагу темно-синьому костюму і краватці, а королева Летиція – червоній сукні від Adolfo Dominguez.

Король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор у палаці Сарсуела / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор у палаці Сарсуела / © Getty Images

Спортсмени, у свою чергу, були одягнені в темно-сині костюми від Loewe із синіми сорочками-поло. Крім того, королю та королеві, а також їхнім дочкам були вручені червоні футболки. На спині кожної футболки був напис «Чемпіони» та номер 26, що позначає поточний рік, пише Vanitatis.

Король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор у палаці Сарсуела / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор у палаці Сарсуела / © Getty Images

Король і королева довго розмовляли зі спортсменами, розпитуючи про втому після поїздки і ще раз вітаючи з вражаючою перемогою з рахунком 1:0, здобутою завдяки голу Феррана Торреса.

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Королева Летиція, інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
582
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