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Королева Летиція та король Філіп VI з дочками влаштували прийом для національної збірної у палаці
Іспанська королівська родина зустрілася з футболістами національної збірної після чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 у палаці Сарсуела у Мадриді.
Напружений фінал проти Аргентини та перемога Іспанії на чемпіонаті світу з футболу вже увійшли до історії спорту, але офіційні урочистості тільки розпочалися. Після насиченого дня у Сполучених Штатах збірна Іспанії з футболу приземлилася у столиці у понеділок та взяла участь у своєму першому великому офіційному заході у королівському палаці у Мадриді.
Король Філіп VI та королева Летиція у супроводі принцеси Леонор та інфанти Софії вітали чемпіонів світу у палаці Сарсуела.
На відміну від ситуації в ложі стадіону MetLife, де дрес-код забороняв спортивний одяг, і королівські особи мали підібрати вбрання в біло-червоних тонах, цього разу принцеса Леонор та інфанта Софія обрали білі футболки національної збірної, а король віддав перевагу темно-синьому костюму і краватці, а королева Летиція – червоній сукні від Adolfo Dominguez.
Спортсмени, у свою чергу, були одягнені в темно-сині костюми від Loewe із синіми сорочками-поло. Крім того, королю та королеві, а також їхнім дочкам були вручені червоні футболки. На спині кожної футболки був напис «Чемпіони» та номер 26, що позначає поточний рік, пише Vanitatis.
Король і королева довго розмовляли зі спортсменами, розпитуючи про втому після поїздки і ще раз вітаючи з вражаючою перемогою з рахунком 1:0, здобутою завдяки голу Феррана Торреса.