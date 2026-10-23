Королева Летиція та її доньки в стильних штанних костюмах з’явилися на аудієнції в Ов’єдо

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

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Щорічно цей захід знаменує початок церемонії нагородження та збирає безліч гостей на вечір, де музика посідає центральне місце.

Королева Летиція обрала для цього заходу костюм-двійку темно-синього кольору та блакитну блузку з великим бантом, у руках королева несла сумку Carolina Herrera на короткій ручці. Що стосується прикрас, королева Летиція знову обрала сережки, що вже були в її колекції, від мадридської фірми Aldao. Виріб поєднує біле золото та діаманти, і до нього можна додати великий аквамарин у формі краплі. Однак королева вважала за краще носити їх без аквамарину, залишивши тільки діамантове кільце.

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Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція, інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор була в костюмі-трійці лососевого кольору від Silbon, а її молодша сестра інфанта Софія — у зшитому костюмі баклажанового кольору. Обидві сестри розпустили волосся, Софія зробила легкі локони, а Леонор пряме укладання.

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День завершиться церемонією вручення премії принцеси Астурійської 2026 року, яка розпочнеться увечері у театрі Кампоамор.

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

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