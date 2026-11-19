Королева Летиція / © Getty Images

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Для культурного заходу королева обрала чорний шкіряний блейзер класичного прямого крою із загостреними лацканами та накладними кишенями та білу сорочку із класичним відкладним коміром та квітковою вишивкою біля ключиць. Образ доповнювали сірі широкі штани з високою посадкою та чорні лаковані лофери.

Темне волосся Летиції було укладене м'якими хвилями на бічний проділ, а в макіяжі зроблено акцент на очі у теплій бронзово-коричневій гамі. Вона також одягла кілька лаконічних золотих сережок, що мало дуже доречний вигляд та добре стилістично поєднувалося з образом.

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Королева Летиція / © Getty Images

У схожому діловому образі королева відвідала днем раніше інший захід, де сяяла в образі, що складався з чорних штанів прямого крою у поєднанні з жилетом у тон і білій сорочці.

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