ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція у червоній сукні та нюдових слінгбеках приїхала на церемонію

Королева Летиція завітала на церемонію вручення золотих медалей за заслуги в галузі образотворчого мистецтва, що відбулася в театрі «Театро де Рохас» у Толедо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Сьогодні вранці Їхні Величності король та королева Іспанії відвідали Театр де Рохас, щоб головувати на церемонії вручення золотих медалей за заслуги в галузі образотворчих мистецтв — церемонії, на якій Міністерство культури відзначає найвидатніших діячів іспанської творчої сцени.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images

Для цього виходу королева обрала червону сукню середньої довжини з короткими рукавами з V-подібним вирізом з перехресними вставками та драпуванням на талії у вигляді пояса. До сукні королева підібрала нюдові туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, улюблену каблучку Coreterno та сережки-висячки з дрібним розсипом діамантів. Волосся її було розпущене і акуратно зачесане за вуха, а зачіска мала дещо незвичний вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіпп VI обрав для цього виходу класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою і блакитною краваткою в принт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що старша дочка королівського подружжя готується до церемонії, де їй вручать особливу нагороду.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
32
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie