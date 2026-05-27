Королева Летиція у червоній сукні та нюдових слінгбеках приїхала на церемонію
Королева Летиція завітала на церемонію вручення золотих медалей за заслуги в галузі образотворчого мистецтва, що відбулася в театрі «Театро де Рохас» у Толедо.
Сьогодні вранці Їхні Величності король та королева Іспанії відвідали Театр де Рохас, щоб головувати на церемонії вручення золотих медалей за заслуги в галузі образотворчих мистецтв — церемонії, на якій Міністерство культури відзначає найвидатніших діячів іспанської творчої сцени.
Для цього виходу королева обрала червону сукню середньої довжини з короткими рукавами з V-подібним вирізом з перехресними вставками та драпуванням на талії у вигляді пояса. До сукні королева підібрала нюдові туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, улюблену каблучку Coreterno та сережки-висячки з дрібним розсипом діамантів. Волосся її було розпущене і акуратно зачесане за вуха, а зачіска мала дещо незвичний вигляд.
Король Філіпп VI обрав для цього виходу класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою і блакитною краваткою в принт.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що старша дочка королівського подружжя готується до церемонії, де їй вручать особливу нагороду.