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Суспільство
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Королева Летиція у чорній вечірній сукні та гарних прикрасах з’явилася на церемонії у Барселоні

Королева Летиція разом із королем Філіпом VI головувала на літературному вечорі, присвяченій 75-річчю премії Planeta, яка відбулася цього четверга в Барселоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Церемонія відбулася у залі Монжуїк виставкового комплексу Fira de Barcelona та стала однією з головних культурних подій у календарі іспанського королівського подружжя.

Для цього випадку королева Летиція обрала чорну сукню від Sybilla, одного з найвідоміших іспанських дизайнерів. Ліф прикрашений кількома геометричними вирізами, що створюють невеликі отвори на грудях та плечах, що породжує гру форм.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

До вбрання королева підібрала чорні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, сумку Nina Ricci Arch чорного кольору із золотим оздобленням, а також одягла сережки, браслет та кілька улюблених каблучок. Образ вона завершила гарним укладанням та вечірнім макіяжем.

Цього вечора король Філіп VI одягнув смугастий темно-синій костюм, білу сорочку і строкату синю краватку.

Корольова Летиція / © Getty Images

Корольова Летиція / © Getty Images

А нещодавно король і королева відвідали парад на честь Національного дня в Мадриді, де Летиція виблискувала в рожевій сукні від іспанського бренду.

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