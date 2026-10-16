Королева Летиція у чорній вечірній сукні та гарних прикрасах з’явилася на церемонії у Барселоні

Королева Летиція / © Getty Images

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Церемонія відбулася у залі Монжуїк виставкового комплексу Fira de Barcelona та стала однією з головних культурних подій у календарі іспанського королівського подружжя.

Для цього випадку королева Летиція обрала чорну сукню від Sybilla, одного з найвідоміших іспанських дизайнерів. Ліф прикрашений кількома геометричними вирізами, що створюють невеликі отвори на грудях та плечах, що породжує гру форм.

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Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

До вбрання королева підібрала чорні туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, сумку Nina Ricci Arch чорного кольору із золотим оздобленням, а також одягла сережки, браслет та кілька улюблених каблучок. Образ вона завершила гарним укладанням та вечірнім макіяжем.

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Цього вечора король Філіп VI одягнув смугастий темно-синій костюм, білу сорочку і строкату синю краватку.

Корольова Летиція / © Getty Images

А нещодавно король і королева відвідали парад на честь Національного дня в Мадриді, де Летиція виблискувала в рожевій сукні від іспанського бренду.

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