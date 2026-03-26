ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція у костюмі майже десятирічної давності з'явилася на прийомі та мала дуже стильний вигляд

Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на передобідньому прийомі, організованому іспанською королівською родиною в Королівському палаці в Мадриді.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Летиція / © Getty Images

Обід, влаштований Їхніми Величностями королем і королевою на честь президента Сенегалу Басіру Діомайє Діахара Файє в Королівському палаці Мадрида.

Летиція з’явилася на обіді у спідничому сірому костюмі від Felipe Varela. У цьому вбранні королева вперше з’явилася на публіці 2017 року, майже десять років тому, а він так само має бездоганний вигляд і сидить на її фігурі просто чудово. Жакет був класичного крою, а на спідниці була вишивка синіми нитками, а також Летиція підібрала до образу сині шкіряні туфлі на невисоких підборах. У неї на шиї була лаконічна золота підвіска з діамантом, а у вухах сережки-пусети з діамантами. Макіяж та зачіска Її Величності було виконано у класичному стилі.

Король Філіп VI цього дня також обрав темно-синій костюм, який носить у поєднанні з сорочкою та червоною краваткою в принт.

Нагадаємо, минулого тижня королева Летиція в білій сукні з’явилася з королем Філіпом VI на аудієнції у Папи Римського у Ватикані. Летиція одна із семи відомих жінок, яким дозволено носити білий колір на зустрічах із Папою Римським.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie