Королева Летиція у костюмі майже десятирічної давності з'явилася на прийомі та мала дуже стильний вигляд

Королева Летиція

Обід, влаштований Їхніми Величностями королем і королевою на честь президента Сенегалу Басіру Діомайє Діахара Файє в Королівському палаці Мадрида.

Летиція з’явилася на обіді у спідничому сірому костюмі від Felipe Varela. У цьому вбранні королева вперше з’явилася на публіці 2017 року, майже десять років тому, а він так само має бездоганний вигляд і сидить на її фігурі просто чудово. Жакет був класичного крою, а на спідниці була вишивка синіми нитками, а також Летиція підібрала до образу сині шкіряні туфлі на невисоких підборах. У неї на шиї була лаконічна золота підвіска з діамантом, а у вухах сережки-пусети з діамантами. Макіяж та зачіска Її Величності було виконано у класичному стилі.

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI цього дня також обрав темно-синій костюм, який носить у поєднанні з сорочкою та червоною краваткою в принт.

Королева Летиція та король Філіп VI

Нагадаємо, минулого тижня королева Летиція в білій сукні з’явилася з королем Філіпом VI на аудієнції у Папи Римського у Ватикані. Летиція одна із семи відомих жінок, яким дозволено носити білий колір на зустрічах із Папою Римським.