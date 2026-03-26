- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Летиція у костюмі майже десятирічної давності з'явилася на прийомі та мала дуже стильний вигляд
Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на передобідньому прийомі, організованому іспанською королівською родиною в Королівському палаці в Мадриді.
Обід, влаштований Їхніми Величностями королем і королевою на честь президента Сенегалу Басіру Діомайє Діахара Файє в Королівському палаці Мадрида.
Летиція з’явилася на обіді у спідничому сірому костюмі від Felipe Varela. У цьому вбранні королева вперше з’явилася на публіці 2017 року, майже десять років тому, а він так само має бездоганний вигляд і сидить на її фігурі просто чудово. Жакет був класичного крою, а на спідниці була вишивка синіми нитками, а також Летиція підібрала до образу сині шкіряні туфлі на невисоких підборах. У неї на шиї була лаконічна золота підвіска з діамантом, а у вухах сережки-пусети з діамантами. Макіяж та зачіска Її Величності було виконано у класичному стилі.
Король Філіп VI цього дня також обрав темно-синій костюм, який носить у поєднанні з сорочкою та червоною краваткою в принт.
Нагадаємо, минулого тижня королева Летиція в білій сукні з’явилася з королем Філіпом VI на аудієнції у Папи Римського у Ватикані. Летиція одна із семи відомих жінок, яким дозволено носити білий колір на зустрічах із Папою Римським.