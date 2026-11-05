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Королева Летиція у небесно-блакитному костюмі відвідала прийом у палаці
Королева Летиція головувала на зустрічі з компаньйонами іберо-американських лідерів у Королівському палаці Ель-Пардо у Мадриді.
Королева приймала подружжя глав держав та урядів, які брали участь у 30-му Іберо-американському саміті, четвертому, проведеному Іспанією після самітів у Мадриді (1992), Саламанці (2005) та Кадісі (2012).
День був присвячений двом важливим для королеви питанням: боротьбі з торгівлею людьми та інтеграції людей з інвалідністю у культуру.
Програма включала круглий стіл та дві театрально-танцювальні вистави. Подібні денні заходи, як правило, вимагають стриманої елегантності, а не показної розкоші, і королева Летиція зазвичай віддає перевагу елегантному крою та стриманим кольорам. Сьогодні вона обрала для виходу штанний костюм небесно-блакитного відтінку із загостреними лацканами, накладними кишенями та двома контрастними чорними ґудзиками. Довгі широкі штани добре поєднувалися лаковим взуттям від Sézane із закругленим носком та широким підбором, а чорний колір туфель надавав гармонійності образу.
Цього дня королева носила розпущене волосся з чітко окресленими хвилями та бічним проділом, маленькі сережки у формі краплі світло-блакитного кольору, що поєднуються з вбранням та макіяж у рожевих тонах.
А вчора ввечері король та королева Іспанії влаштували дипломатичну вечерю у Королівському палаці у Мадриді, вітаючи делегації.