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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Летиція у небесно-блакитному костюмі відвідала прийом у палаці

Королева Летиція головувала на зустрічі з компаньйонами іберо-американських лідерів у Королівському палаці Ель-Пардо у Мадриді.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева приймала подружжя глав держав та урядів, які брали участь у 30-му Іберо-американському саміті, четвертому, проведеному Іспанією після самітів у Мадриді (1992), Саламанці (2005) та Кадісі (2012).

День був присвячений двом важливим для королеви питанням: боротьбі з торгівлею людьми та інтеграції людей з інвалідністю у культуру.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Програма включала круглий стіл та дві театрально-танцювальні вистави. Подібні денні заходи, як правило, вимагають стриманої елегантності, а не показної розкоші, і королева Летиція зазвичай віддає перевагу елегантному крою та стриманим кольорам. Сьогодні вона обрала для виходу штанний костюм небесно-блакитного відтінку із загостреними лацканами, накладними кишенями та двома контрастними чорними ґудзиками. Довгі широкі штани добре поєднувалися лаковим взуттям від Sézane із закругленим носком та широким підбором, а чорний колір туфель надавав гармонійності образу.

Цього дня королева носила розпущене волосся з чітко окресленими хвилями та бічним проділом, маленькі сережки у формі краплі світло-блакитного кольору, що поєднуються з вбранням та макіяж у рожевих тонах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

А вчора ввечері король та королева Іспанії влаштували дипломатичну вечерю у Королівському палаці у Мадриді, вітаючи делегації.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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