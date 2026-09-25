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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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64
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1 хв

Королева Летиція у стильному кораловому костюмі дала старт навчальному року в одному із закладів

Королева Летиція головувала сьогодні на відкритті національного курсу професійного навчання 2026/2027 навчального року у IES Ribera del Tajo у Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Відкриття курсу професійного навчання стало одним із ключових заходів королеви Летиції кожного вересня, і щороку місце проведення змінюється.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

На заході королева з'явилася у кораловому костюмі Hugo Boss. Жакет має прямий, злегка вільний крій, відкладний лацкан, накладні кишені та один черепаховий ґудзик. Під жакетом у неї була біла блуза, а взула Летиція нюдові туфлі-слінгбеки.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність розпустила волосся і зробила денний макіяж, також у неї на пальці цього разу було дві каблучки – її улюблена від Coreterno, а також каблучка з позолоти від бренду Karen Hallam, яку вона часто носила раніше, а тепер у ній іноді з'являється на публіці її молодша дочка Інфанта Софія.

(гортайте фото праворуч)

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