Королева Летиція в білій твідовій сукні з’явилася з королем Філіпом VI на аудієнції у Папи Римського
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція були прийняті Папою Римським Левом XIV у Ватикані на приватній аудієнції.
Вперше король Філіп VI та королева Летиція провели приватну аудієнцію з Його Святістю після його обрання Папою у травні 2025 року після смерті Папи Франциска.
Відповідно до протоколу, королева Летиція вкотре продемонструвала привілей носити біле вбрання, яке зарезервовано для королев католицьких монархій. Вибір королеви – це не питання моди, а суворий кодекс Ватикану.
Летиція обрала білу сукню міді з твіду простого силуету з довгими рукавами і круглим вирізом. В руках її Величності була невелика нюдова сумка Magrit і взула вона бежеві туфлі на невисокому підборі. Незмінним аксесуаром її образу була каблучка Coreterno і у вухах виблискували перлинні сережки-висячки.
Король Філіпп VI одягнув чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку в принт.
Зустріч відбулася у теплій атмосфері. Наприкінці король та королева, а також папа Лев XIV позували для офіційної фотографії.