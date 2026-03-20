Королева Летиція в білій твідовій сукні з’явилася з королем Філіпом VI на аудієнції у Папи Римського

Король Філіп VI і королева Летиція з Папою Левом XIV

Вперше король Філіп VI та королева Летиція провели приватну аудієнцію з Його Святістю після його обрання Папою у травні 2025 року після смерті Папи Франциска.

Відповідно до протоколу, королева Летиція вкотре продемонструвала привілей носити біле вбрання, яке зарезервовано для королев католицьких монархій. Вибір королеви – це не питання моди, а суворий кодекс Ватикану.

Летиція обрала білу сукню міді з твіду простого силуету з довгими рукавами і круглим вирізом. В руках її Величності була невелика нюдова сумка Magrit і взула вона бежеві туфлі на невисокому підборі. Незмінним аксесуаром її образу була каблучка Coreterno і у вухах виблискували перлинні сережки-висячки.

Король Філіпп VI одягнув чорний костюм, білу сорочку і блакитну краватку в принт.

Зустріч відбулася у теплій атмосфері. Наприкінці король та королева, а також папа Лев XIV позували для офіційної фотографії.