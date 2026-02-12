ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція в бордовій сукні і сережках-цвяшках з’явилася на церемонії у палаці

Король та королева Іспанії головували на церемонії вручення Національних спортивних нагород у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп зустрічали спортсменів у палаці Ель-Пардо. Це особливо важлива подія для світу спорту, оскільки це найвища нагорода, яку присуджує іспанський уряд у цій галузі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція з'явилася на церемонії одягнена в бордову сукню від Carolina Herrera, яку вона вже носила раніше, демонструючи свою непохитну відданість стилю та прагнення до послідовності. Також королева взула туфлі Magrit з пряжкою і на невисокому підборі, і доповнила аутфіт сережками-цвяшками з діамантами та своєю улюбленою каблучкою Coreterno.

Волосся Летиції було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король був одягнений у синій класичний костюм і білу сорочку, а також одягнув синю краватку в дрібний принт і взув шкіряні лофери.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені прикраси королеви Летиції, які вона носить найчастіше.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie