Королева Летиція в бордовій сукні і сережках-цвяшках з’явилася на церемонії у палаці

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп зустрічали спортсменів у палаці Ель-Пардо. Це особливо важлива подія для світу спорту, оскільки це найвища нагорода, яку присуджує іспанський уряд у цій галузі.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція з'явилася на церемонії одягнена в бордову сукню від Carolina Herrera, яку вона вже носила раніше, демонструючи свою непохитну відданість стилю та прагнення до послідовності. Також королева взула туфлі Magrit з пряжкою і на невисокому підборі, і доповнила аутфіт сережками-цвяшками з діамантами та своєю улюбленою каблучкою Coreterno.

Волосся Летиції було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король був одягнений у синій класичний костюм і білу сорочку, а також одягнув синю краватку в дрібний принт і взув шкіряні лофери.

