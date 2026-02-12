- Дата публікації
Королева Летиція в бордовій сукні і сережках-цвяшках з’явилася на церемонії у палаці
Король та королева Іспанії головували на церемонії вручення Національних спортивних нагород у Мадриді.
Королева Летиція та король Філіп зустрічали спортсменів у палаці Ель-Пардо. Це особливо важлива подія для світу спорту, оскільки це найвища нагорода, яку присуджує іспанський уряд у цій галузі.
Летиція з'явилася на церемонії одягнена в бордову сукню від Carolina Herrera, яку вона вже носила раніше, демонструючи свою непохитну відданість стилю та прагнення до послідовності. Також королева взула туфлі Magrit з пряжкою і на невисокому підборі, і доповнила аутфіт сережками-цвяшками з діамантами та своєю улюбленою каблучкою Coreterno.
Волосся Летиції було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.
Король був одягнений у синій класичний костюм і білу сорочку, а також одягнув синю краватку в дрібний принт і взув шкіряні лофери.
