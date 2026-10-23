Королева Летиція в ефектній блузці та чорних штанях сяяла з сім'єю на церемонії

Королева Летиція / © Getty Images

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На концерті, присвяченому врученню премії принцеси Астурійської, королева Летиція вперше з'явилася у блузці від Elie Saab для H&M гарного смарагдового відтінку. Ця річ вартістю 79,95 євро надійшла у продаж 22 жовтня та вже розпродана.

Це напівпрозора шифонова блузка з декором на грудях та рукавами-кейпами довжиною три чверті, та ефектом драпування.

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Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева доповнила блузку чорними штанями від Sybilla і взула лаковані туфлі-слінгбеки від Magrit, а її вечірній ансамбль завершував зелений клатч.

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Принцеса Леонор, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Образ Летиція доповнила сережками-висячками Tous, подарованими їй брендом 2022 року на честь її 50-річчя та каблучкою Coreterno, вечірнім макіяжем і красивою зачіскою.

Королева Летиція / © Getty Images

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