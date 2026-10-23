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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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74
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1 хв

Королева Летиція в ефектній блузці та чорних штанях сяяла з сім'єю на церемонії

Іспанська королівська родина відвідала церемонію вручення премій принцеси Астурійської, яка традиційно відбулася в Ов'єдо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

На концерті, присвяченому врученню премії принцеси Астурійської, королева Летиція вперше з'явилася у блузці від Elie Saab для H&M гарного смарагдового відтінку. Ця річ вартістю 79,95 євро надійшла у продаж 22 жовтня та вже розпродана.

Це напівпрозора шифонова блузка з декором на грудях та рукавами-кейпами довжиною три чверті, та ефектом драпування.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева доповнила блузку чорними штанями від Sybilla і взула лаковані туфлі-слінгбеки від Magrit, а її вечірній ансамбль завершував зелений клатч.

Принцеса Леонор, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Образ Летиція доповнила сережками-висячками Tous, подарованими їй брендом 2022 року на честь її 50-річчя та каблучкою Coreterno, вечірнім макіяжем і красивою зачіскою.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

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