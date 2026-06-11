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Королева Летиція в елегантній білій сукні приїхала з чоловіком-королем до Барселони
Король Філіп VI та королева Летиція відвідали месу, яку звершив Папа Римський Лев XIV у Барселоні.
Ця історична урочиста Євхаристія в базиліці Саграда Фамілія, на якій присутні король і королева Іспанії, служить тлом для благословення та відкриття Башти Ісуса Христа, центральної споруди, яка робить храм найвищим храмом у світі, що точно збігається з подіями сторіччя від дня смерті архітектора Антоніо.
Королева Летиція знову справила враження своїм образом, обравши білу сукню прямого силуету від іспанського бренду Redondo Brand. Вбрання довжини міді виділялося своєю креповою тканиною і рукавом три чверті, а також драпуванням на грудях.
Образ Летиція доповнила білими туфлями-слінгбеками на невисоких підборах та білою сумкою на короткій ручці. Волосся Її Величність розпустила, зробила виразний макіяж і одягла перлинні сережки-висячки та свою улюблену каблучку Coreterno.
Король Філіп VI був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та зеленій краватці у дрібний принт.
Раніше в Мадриді на зустрічі з Папою Римським королева Летиція з'явилася у сукні від іспанського бренду The 2nd Skin під назвою «Lady White», виконаній з гіпюрового мережива з органзовою основою та квітковою вишивкою. А також носила костюм із тафти від Self Portrait.