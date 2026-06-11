Королева Летиція в елегантній білій сукні приїхала з чоловіком-королем до Барселони

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Ця історична урочиста Євхаристія в базиліці Саграда Фамілія, на якій присутні король і королева Іспанії, служить тлом для благословення та відкриття Башти Ісуса Христа, центральної споруди, яка робить храм найвищим храмом у світі, що точно збігається з подіями сторіччя від дня смерті архітектора Антоніо.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція знову справила враження своїм образом, обравши білу сукню прямого силуету від іспанського бренду Redondo Brand. Вбрання довжини міді виділялося своєю креповою тканиною і рукавом три чверті, а також драпуванням на грудях.

Король Філіп VI та королева Летиція та Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Образ Летиція доповнила білими туфлями-слінгбеками на невисоких підборах та білою сумкою на короткій ручці. Волосся Її Величність розпустила, зробила виразний макіяж і одягла перлинні сережки-висячки та свою улюблену каблучку Coreterno.

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Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI та королева Летиція та Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Король Філіп VI та королева Летиція / © Associated Press

Король Філіп VI був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та зеленій краватці у дрібний принт.

Раніше в Мадриді на зустрічі з Папою Римським королева Летиція з'явилася у сукні від іспанського бренду The 2nd Skin під назвою «Lady White», виконаній з гіпюрового мережива з органзовою основою та квітковою вишивкою. А також носила костюм із тафти від Self Portrait.

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