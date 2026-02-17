ТСН у соціальних мережах

Суспільство
147
1 хв

Королева Летиція в гарному твідовому костюмі склала компанію королю Філіпу VI на урочистому заході

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відвідали урочистий захід на площі Каррера-де-Сан-Херонімо.

Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Їхні Величності головували на урочистому заході «Наша найдовговічніша конституція» у Конгресі депутатів, яким Генеральні кортеси вшанували 47-му річницю Конституції 1978 року, яка тепер є найдовговічнішою в історії Іспанії.

Королева Летиція з'явилася на заході у темно-синьому твідовому костюмі-двійці від невідомого дизайнера, шкіряних туфлях-човниках на невисоких підборах, а також з синьою сумкою в руці від Magrit, яка ідеально пасувала до образу.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева доповнила образ красивими сережками з діамантів, білого золота та аквамаринів. Ці сережки створені мадридським ювелірним домом Aldao. Сережки є кільцями, на які можна підвісити великий аквамарин у формі краплі, але цього разу королева вирішила надягнути тільки верхню частину. Відмовившись від аквамарину у формі краплі, королева домоглася набагато більш мінімалістичного образу, що ідеально пасував для ранкового парламентського заходу. Летиція розпустила волосся і зробила гарний макіяж у теплих тонах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI також був одягнений елегантно, на монарху був темно-синій костюм, біла сорочка та блакитна краватка в принт.

Нагадаємо, нещодавно королівське подружжя побувало на виставці, де королева з'явилася в цікавому двоколірному комбінезоні.

147
