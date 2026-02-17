- Дата публікації
Королева Летиція в гарному твідовому костюмі склала компанію королю Філіпу VI на урочистому заході
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція відвідали урочистий захід на площі Каррера-де-Сан-Херонімо.
Їхні Величності головували на урочистому заході «Наша найдовговічніша конституція» у Конгресі депутатів, яким Генеральні кортеси вшанували 47-му річницю Конституції 1978 року, яка тепер є найдовговічнішою в історії Іспанії.
Королева Летиція з'явилася на заході у темно-синьому твідовому костюмі-двійці від невідомого дизайнера, шкіряних туфлях-човниках на невисоких підборах, а також з синьою сумкою в руці від Magrit, яка ідеально пасувала до образу.
Королева доповнила образ красивими сережками з діамантів, білого золота та аквамаринів. Ці сережки створені мадридським ювелірним домом Aldao. Сережки є кільцями, на які можна підвісити великий аквамарин у формі краплі, але цього разу королева вирішила надягнути тільки верхню частину. Відмовившись від аквамарину у формі краплі, королева домоглася набагато більш мінімалістичного образу, що ідеально пасував для ранкового парламентського заходу. Летиція розпустила волосся і зробила гарний макіяж у теплих тонах.
Король Філіп VI також був одягнений елегантно, на монарху був темно-синій костюм, біла сорочка та блакитна краватка в принт.
Нагадаємо, нещодавно королівське подружжя побувало на виставці, де королева з'явилася в цікавому двоколірному комбінезоні.