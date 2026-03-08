ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція в лаконічному образі та красивих сережках приїхала на пам’ятний захід

Король Філіп VI та королева Летиція головували на концерті, що відбувся в Мадриді на згадку про жертв тероризму.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

У п’ятницю королівське подружжя завершило свій офіційний робочий тиждень на 24-му концерті пам’яті жертв тероризму, організованому Фондом допомоги жертвам тероризму, у Національній музичній залі в Мадриді.

На заході, що регулярно проводиться в межах їхньої програми, були присутні жертви тероризму, представники організацій та фондів підтримки жертв, а також численні високопосадовці.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Летиція приїхала на захід у чорній атласній блузці з перехресним вирізом та штанях з високою талією, взула туфлі на низьких підборах і взяла клатч від Nina Ricci. Королева Летиція доповнила свій образ сережками від PDPAOLA, які вишукано підкреслювали її образ. Волосся Летиція розпустила, зробила легкий макіяж у теплих тонах і одягла улюблену каблучку Coreterno.

Король Філіп VI цього дня також віддав перевагу чорному костюму в поєднанні з білою сорочкою і червоною краваткою в цятку.

Нагадаємо, цього тижня королівське подружжя також з’явилося на виставці сучасного мистецтва в Мадриді. На ній королева сяяла у твідовій сукні кольору лісового зеленого.

Королева Летиція і король Філіп VI  / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI  / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie