Королева Летиція в лаконічному образі та красивих сережках приїхала на пам’ятний захід
Король Філіп VI та королева Летиція головували на концерті, що відбувся в Мадриді на згадку про жертв тероризму.
У п’ятницю королівське подружжя завершило свій офіційний робочий тиждень на 24-му концерті пам’яті жертв тероризму, організованому Фондом допомоги жертвам тероризму, у Національній музичній залі в Мадриді.
На заході, що регулярно проводиться в межах їхньої програми, були присутні жертви тероризму, представники організацій та фондів підтримки жертв, а також численні високопосадовці.
Летиція приїхала на захід у чорній атласній блузці з перехресним вирізом та штанях з високою талією, взула туфлі на низьких підборах і взяла клатч від Nina Ricci. Королева Летиція доповнила свій образ сережками від PDPAOLA, які вишукано підкреслювали її образ. Волосся Летиція розпустила, зробила легкий макіяж у теплих тонах і одягла улюблену каблучку Coreterno.
Король Філіп VI цього дня також віддав перевагу чорному костюму в поєднанні з білою сорочкою і червоною краваткою в цятку.
Нагадаємо, цього тижня королівське подружжя також з’явилося на виставці сучасного мистецтва в Мадриді. На ній королева сяяла у твідовій сукні кольору лісового зеленого.