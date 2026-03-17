ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція в милій твідовій сукні вітала з королем Філіпом VI паралімпійців

Король Філіп VI та королева Летиція вітали іспанську делегацію, яка брала участь у зимових Паралімпійських іграх 2026 року у палаці Сарсуела.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Ці ігри ознаменувалися найкращим результатом на зимових Паралімпійських іграх від 2014 року. Команда із восьми спортсменів брала участь у чотирьох дисциплінах. Іспанська делегація змагалася у гірськолижному спорті, сноубордингу, лижних перегонах та біатлоні, на чолі із прапороносцем Одрі Паскуаль, яка виборола чотири медалі: дві золоті, одну срібну та одну бронзову.

Король і королева особисто привітали кожного члена делегації, а за межами палацу, скориставшись приємною погодою, було зроблено традиційну офіційну фотографію. Потім король Філіп та королева Летиція отримали подарунок від спортсменів: дві футболки іспанської паралімпійської збірної з надрукованими на них іменами.

Летиція з'явилася на прийомі в рожевій сукні з твіду з рукавами три чверті та хутряним оздобленням. Взута вона була в туфлі-човники з невеликим підбором і пряжкою спереду від її улюбленого бренду Magrit. Також незмінно образ доповнювала каблучка Coreterno, яке стала незамінною прикрасою у її королівській колекції ювелірних виробів, а також вона була у сережках-висячках. Король Філіп VI одягнув класичний костюм у смужку і доповнив його білою сорочкою та краваткою, підібраною до тону вбрання його дружини.

(гортайте фото праворуч)

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie