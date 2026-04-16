Королева Летиція в ніжному образі приїхала на захід з чоловіком-королем у Мадриді

Королівське подружжя Іспанії відвідало Фонд Хосе Марії де Льянос, щоб відзначити його 25-річчя у Мадриді.

Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Для цього виходу королева Летиція обрала світло-блакитну блузу з бантом, які вона так любить і поєднувала її з білими штанями-кльош зі стрілками. Її Величність доповнила образ улюбленим взуттям від бренду Sézane, яке носила і під час попереднього заходу в палаці Сарсуела. Також Летиція одягла сережки-цвяшки у вигляді блискавки з 9-каратного жовтого золота та діамантів та улюблену каблучку Coreterno. Волосся розпустила і зробила легкий денний макіяж.

Король Філіп VI був у джинсах і піджаку, під який вдягнув блакитну картату сорочку і взув шкіряні туфлі.

Буквально днями королева приймала делегацію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у палаці Сарсуела у Мадриді, де з'явилася у жакеті з твіду, який носила 13 років тому.

