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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція в розкішній чорній сукні із золотими квітами приїхала на церемонію

Королівське подружжя Іспанії відвідало святкування 25-річчя журналу «El Confidencial» у готелі Mandarin Oriental Ritz у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

На заході королева Летиція вручила премію за журналістські розслідування, яка присуджується національним та міжнародним журналістським проєктам, які мали значний соціальний вплив.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Для світського виходу Її Величність обрала цього разу чорну жакардову сукню із золотими квітами від Dries van Noten, яку вона вперше одягла 2019 року. Сукня з короткими рукавами круглим вирізом та довжиною міді з невеликим розрізом ззаду чудово сиділа на її фігурі.

Взула Летиція золоті туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, доповнивши аутфіт ефектними золотими сережками у формі фактурної квітки, які вона вже одягала 2014 року у Національному художньому музеї Каталонії під час першої церемонії вручення премії La Vanguardia Awards.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблене взуття королеви Летиції для літнього сезону.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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