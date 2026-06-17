Королева Летиція в розкішній чорній сукні із золотими квітами приїхала на церемонію

Королева Летиція / © Getty Images

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На заході королева Летиція вручила премію за журналістські розслідування, яка присуджується національним та міжнародним журналістським проєктам, які мали значний соціальний вплив.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Для світського виходу Її Величність обрала цього разу чорну жакардову сукню із золотими квітами від Dries van Noten, яку вона вперше одягла 2019 року. Сукня з короткими рукавами круглим вирізом та довжиною міді з невеликим розрізом ззаду чудово сиділа на її фігурі.

Взула Летиція золоті туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, доповнивши аутфіт ефектними золотими сережками у формі фактурної квітки, які вона вже одягала 2014 року у Національному художньому музеї Каталонії під час першої церемонії вручення премії La Vanguardia Awards.

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Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблене взуття королеви Летиції для літнього сезону.

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