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Королева Летиція в розкішній чорній сукні із золотими квітами приїхала на церемонію
Королівське подружжя Іспанії відвідало святкування 25-річчя журналу «El Confidencial» у готелі Mandarin Oriental Ritz у Мадриді.
На заході королева Летиція вручила премію за журналістські розслідування, яка присуджується національним та міжнародним журналістським проєктам, які мали значний соціальний вплив.
Для світського виходу Її Величність обрала цього разу чорну жакардову сукню із золотими квітами від Dries van Noten, яку вона вперше одягла 2019 року. Сукня з короткими рукавами круглим вирізом та довжиною міді з невеликим розрізом ззаду чудово сиділа на її фігурі.
Взула Летиція золоті туфлі-слінгбеки на невисоких підборах, доповнивши аутфіт ефектними золотими сережками у формі фактурної квітки, які вона вже одягала 2014 року у Національному художньому музеї Каталонії під час першої церемонії вручення премії La Vanguardia Awards.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблене взуття королеви Летиції для літнього сезону.