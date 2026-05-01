Королева Летиція в стильному білому аутфіті та улюблених туфлях з'явилася на діловій зустрічі

Королева Летиція була присутня на зустрічі з представницькою групою Фонду «Циганський секретаріат» у штаб-квартирі у Мадриді.

Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Її Величність головувала на діалозі з жінками-циганками у штаб-квартирі циганського фонду (FSG) у Мадриді, де були висвітлені досягнення останніх років у галузі рівності, інклюзивності та соціальної згуртованості.

Для цього випадку королева обрала строгий білий жакет прямого крою від Mango із застібкою на ґудзики по центру, поєднуючи його з широкими білими штанями зі стрілками. Її Величність була взута в улюблену модель туфель від Sezane, цього разу віддавши перевагу молочно-білій моделі з чорним носком.

Щоб завершити цей весняний образ, королева Летиція додала свій незмінний аксесуар - золоту каблучку Coreterno з італійським написом: «Amor Che Tutto Move». У перекладі з італійської: «Кохання, яке рухає всім» та лаконічні діамантові сережки-цвяшкиу вухах. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.

Днем раніше, нагадаємо, королева Летиція відвідувала вручення премії принцеси Жирони «Мистецтво 2026» в Андалусії, де з'явилася у рожевому штанному костюмы та туфлях-слінгбеках.

