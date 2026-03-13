ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція в стильному штанному костюмі з’явилася на заході, близькому її серцю

Королева Летиція відвідала місто Алькала-де-Енарес, щоб закрити третій випуск магістерської програми підвищення кваліфікації у галузі міжнародної журналістики.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Курс, організований телеканалом RTVE та Університетом Алькала, яка готує журналістів, що спеціалізуються на висвітленні глобальних новин із місць подій.

Захід проходив в історичній каплиці Сан-Ільдефонсо. Летиція з'явилася на зустрічі в сірому штанному костюмі з вовни, який чудово поєднувався зі шкіряними лоферами на стійких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Як завершальний штрих свого образу королева доповнила його сережками «Jardín de Aire» від іспанського бренду Gold & Roses з рожевого золота, діамантів та смарагдів, волосся її вільно розвивалося, а на обличчі був денний макіяж у рожевих відтінках.

Раніше цього тижня королева Летиція продемонструвала діловий стильний образ, з'явившись на аудієнції у палаці Сарсуелла у блузці з бантом та широких штанях.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie