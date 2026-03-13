Королева Летиція в стильному штанному костюмі з’явилася на заході, близькому її серцю

Королева Летиція / © Getty Images

Курс, організований телеканалом RTVE та Університетом Алькала, яка готує журналістів, що спеціалізуються на висвітленні глобальних новин із місць подій.

Захід проходив в історичній каплиці Сан-Ільдефонсо. Летиція з'явилася на зустрічі в сірому штанному костюмі з вовни, який чудово поєднувався зі шкіряними лоферами на стійких підборах.

Як завершальний штрих свого образу королева доповнила його сережками «Jardín de Aire» від іспанського бренду Gold & Roses з рожевого золота, діамантів та смарагдів, волосся її вільно розвивалося, а на обличчі був денний макіяж у рожевих відтінках.

Раніше цього тижня королева Летиція продемонструвала діловий стильний образ, з'явившись на аудієнції у палаці Сарсуелла у блузці з бантом та широких штанях.