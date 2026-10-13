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Королева Летиція в улюбленому твідовому жакеті тепло вітала публіку міста Сеута
Король та королева Іспанії відвідали сьогодні мерію під час візиту до автономного міста Сеута.
Мешканці Сеути у великій кількості вийшли, щоб вітати короля Філіпа VI та королеву Летицію в історичний день: перший офіційний візит нинішніх монархів до автономного міста. Вулиці були заповнені городянами, які прагнули побачити їхнє прибуття, в атмосфері величезного передчуття і хвилювання, що супроводжувалося захопливими вигуками.
Королева Летиція з'явилася на публіці в приталеному жакеті від Hugo Boss із твіду сірого меланжевого кольору. Як низ вона обрала чорні штани з високою талією і широкими штанинами зі струмливої тканини, а взута була в чорні туфлі на квадратних підборах від Sézane.
Діловий лук королева доповнила потрійними сережками-кільцями, зробила макіяж та укладання, а на пальці у неї сяяла улюблена каблучка Coreterno. Летиція люб'язно спілкувалася з публікою та робила селфі, а також тиснула руки людям, як і її чоловік король Філіпп VI.
Нагадаємо, вчора на честь Національного дня та наступного прийому у Королівському палаці королева Летиція обрала рожеву сукню міді від The 2nd Skin Co. І справила враження, як і дві її дочки — інфанта Софія та принцеса Леонор.