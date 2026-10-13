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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Летиція в улюбленому твідовому жакеті тепло вітала публіку міста Сеута

Король та королева Іспанії відвідали сьогодні мерію під час візиту до автономного міста Сеута.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Мешканці Сеути у великій кількості вийшли, щоб вітати короля Філіпа VI та королеву Летицію в історичний день: перший офіційний візит нинішніх монархів до автономного міста. Вулиці були заповнені городянами, які прагнули побачити їхнє прибуття, в атмосфері величезного передчуття і хвилювання, що супроводжувалося захопливими вигуками.

Королева Летиція з'явилася на публіці в приталеному жакеті від Hugo Boss із твіду сірого меланжевого кольору. Як низ вона обрала чорні штани з високою талією і широкими штанинами зі струмливої тканини, а взута була в чорні туфлі на квадратних підборах від Sézane.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Діловий лук королева доповнила потрійними сережками-кільцями, зробила макіяж та укладання, а на пальці у неї сяяла улюблена каблучка Coreterno. Летиція люб'язно спілкувалася з публікою та робила селфі, а також тиснула руки людям, як і її чоловік король Філіпп VI.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, вчора на честь Національного дня та наступного прийому у Королівському палаці королева Летиція обрала рожеву сукню міді від The 2nd Skin Co. І справила враження, як і дві її дочки — інфанта Софія та принцеса Леонор.

Інфанта Софія, принцеса Леонор, королева Летиція / © Getty Images

Інфанта Софія, принцеса Леонор, королева Летиція / © Getty Images

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