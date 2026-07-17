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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Королева Летиція вигуляла нову сукню-сорочку на прийомі в палаці Сарсуела

Іспанська королівська родина провела час на урочистому прийомі в палаці.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI прийняли в палаці Сарсуела представників CERMI та Опікунської ради Іспанського комітету Фонду об’єднаних всесвітніх коледжів, влаштувавши для них урочистий прийом.

Для цього випадку королева обрала, як завжди, бездоганний для подібних офіційних зустрічей образ. Вона була в сукні-сорочці від бренду Byan вартістю 225 євро, яка вже зараз обіцяє стати літнім фаворитом.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Сукня середньої довжини пошита з легкої, напівпрозорої струмливої тканини з драпуванням і тим сільським шармом, який так добре підходить для теплих місяців.

Королева Летиція доповнила її нюдовими туфлями-слінгбеками та своєю улюбленою каблучкою, а також наділа нові золоті сережки.

Найбільшим сюрпризом заходу стала присутність принцеси Леонор та інфанти Софії — доньок королівського подружжя.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як сім’я повним складом відвідала церемонію у Барселоні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
244
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