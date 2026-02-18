Королева Летиція вийшла в світ у блузці з бантом і стильному штанному костюмі

Королева Летиція / © Getty Images

Сьогодні вранці у штаб-квартирі Вільного навчального закладу в Чамбері Її Величність королева схвалила офіційну презентацію «Альянсу за шерсть» — ініціативу, запущену в межах Мадридського фестивалю дизайну 2026, яка прагне чогось більш амбітного, ніж просто відродження волокна.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція з'явилася на заході у темно-синьому штанному костюмі цікавого дизайну, одягнувши під жакет білу блузку, прикрашену великим бантом. Летиція завершила образ чорними шкіряними лоферами на невисоких підборах, одягла золоті сережки-висячки Singuralu і розпустила волосся. Також вона зробила бездоганний макіяж у класичних теплих відтінках, наголосивши на красивих рисах обличчя.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, вчора королева Летиція постала на публіці в новому спідничному твідовому костюмі та лаконічних човниках на низьких підборах, коли склала компанію королю Філіпу VI на важливому церемоніальному заході.

