Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI і дочками відвідала церемонію прощання з принцесою Ірен

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Реклама

Похорон принцеси Ірени Грецької та Данської відбувся сьогодні в Афінському митрополичому соборі 19 січня. Принцеса Ірена Грецька та Данська, дочка короля Греції Павла та сестра королеви Іспанії Софії, померла 15 січня 2026 року у віці 83 років.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція прибули на церемонію разом із дочками — принцесою Леонор та інфантою Софією. Летиція одягла чорне довге пальто і взяла сумку Carolina Herrera, а взута в туфлі на невисоких підборах. Король Філіп VI одягнув чорний костюм і пальто, і їхні дочки теж одягли чорні шати на прощання.

Прощання з принцесою Ірен Грецької / © Getty Images

Особливо гіркий вигляд мала 87-річна королева Софія. Сестра Ірен була для неї дуже близькою людиною, а за кілька днів до її смерті Софія скасувала всі робочі заходи, щоб бути поряд з принцесою.

Реклама

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія, король Філіп VI, королева Летиція і королева Софія, а також грецький принц Павлос / © Getty Images

Нагадаємо, 17 січня сім’я відвідала грецький православний собор Святого Андрія та Святого Димитрія в Мадриді, де відбулася панахида за Її Королівською Високістю принцесою Ірен.