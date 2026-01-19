- Дата публікації
Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI і дочками відвідала церемонію прощання з принцесою Ірен
Іспанська королівська родина сьогодні у повному складі була присутня на церемонії прощання з принцесою Ірен Грецькою — молодшою сестрою королеви Софії та тіткою короля Філіпа VI.
Похорон принцеси Ірени Грецької та Данської відбувся сьогодні в Афінському митрополичому соборі 19 січня. Принцеса Ірена Грецька та Данська, дочка короля Греції Павла та сестра королеви Іспанії Софії, померла 15 січня 2026 року у віці 83 років.
Король Філіп VI та королева Летиція прибули на церемонію разом із дочками — принцесою Леонор та інфантою Софією. Летиція одягла чорне довге пальто і взяла сумку Carolina Herrera, а взута в туфлі на невисоких підборах. Король Філіп VI одягнув чорний костюм і пальто, і їхні дочки теж одягли чорні шати на прощання.
Особливо гіркий вигляд мала 87-річна королева Софія. Сестра Ірен була для неї дуже близькою людиною, а за кілька днів до її смерті Софія скасувала всі робочі заходи, щоб бути поряд з принцесою.
Нагадаємо, 17 січня сім’я відвідала грецький православний собор Святого Андрія та Святого Димитрія в Мадриді, де відбулася панахида за Її Королівською Високістю принцесою Ірен.